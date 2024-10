Hiina aktsiaralli rauges: Hang Sengi indeks pöördus järsule langusele

Hang Sengi indeks langes teisipäeval enam kui 9%, mis on suurim kukkumine alates 2008. aasta finantskriisist. See järsk langus tuli pärast seda, kui investorid jäid ilma oodatud täiendavatest majandusstiimulitest Pekingi poolt. «See on oluline tagasilöök turule, mis oli viimasel ajal taastumas,» märkis Jeremy Schwartz, WisdomTree investeerimisfirma investeeringute juht.