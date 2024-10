Epic Games saavutas suure võidu: Google Play avaneb konkurentidele kolmeks aastaks

Ameerika Ühendriikide föderaalkohus otsustas, et Google peab avama oma Google Play poe konkurentidele, et pakkuda teistel platvormidel võimalust võistelda Android-seadmetes. Kohus leidis, et Google Play tegutseb ebaseadusliku monopolina, kuigi Google väidab, et Android on juba avatud süsteem. Epic Gamesi pikaajaline vaidlus Google'iga on jõudnud võiduka lõpuni, kuid on teatanud, et plaanib otsuse edasi kaevata, viidates, et see kahjustab tarbijate privaatsust ja turvalisust.