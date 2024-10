Päikeseenergia jõul: Tartus sõidab alates tänasest esimene elektribuss

Tartu Lõunakeskuse tegevjuhi Marju Jeedase sõnul loodi Lõunakeskuse Ekspress, et pakkuda Lõunakeskuse kaubanduspargi külastajatele tasuta, kiiret ja mugavat transporti Lõunakeskuse ja kesklinna vahel. «Ühelt poolt on oluline kliendi mugavus, teisalt saame panustada autoliikluse vähendamisse ja ühistranspordi kasutamise soodustamisse. Astri Grupis juhindume oma tegevustes alati keskkonnasäästlikkusest, mistõttu oli ka meie pikaajaliseks sooviks viia Lõunakeskuse Ekspressbuss üle elektrienergiale. Meil on hea meel, et koostöös SEBE-ga see nüüd õnnestus,» sõnas Jeedas.