Krüptomaailma suurim tagasimakse: FTXi võlausaldajad saavad rohkem, kui nad ootasid

Kohtunik Dorsey märkis, et FTXi juhtum on oluliselt täiendanud pankrotimenetluste praktikat. Tema sõnul on FTXi juhtumi ulatus ja komplekssus seadnud uue standardi, kuidas suurte krüptovaradega seotud pankrotiprotsesse tulevikus käsitleda.