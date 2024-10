Jaekauplused: Eestis oliiviõli määrkimisväärset hinnalangust oodata ei tasu

Rimi Eesti ostujuht Marilin Jürissoni sõnul on Hispaania suurim oliiviõli tootja maailmas ning Euroopas mõjutab juba mitmeid aastaid toodangut eelkõige kuum ilm ja põud, mis on saaki drastiliselt vähendanud. «Sellest tulenevalt on viimastel aastatel hinnad tõesti märkimisväärselt kerkinud ja ka meie müügimahud oliiviõlil vähenenud ligi 20%. Tarbijad on leidnud soodsamaid lahendusi, näiteks päevalilleõli mille müügimahud on suurusjärgus 15% kasvanud,» märkis ta.