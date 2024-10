Novembrist muutuvad universaalse postiteenuse tingimused

Uued teenuse tüüptingimused võimaldavad nüüd suunata kõik välismaalt Eestisse suunatud saadetised automaati, ilma et saaja peaks eelnevalt nõusolekut andma või oma eelistusi märkimise. See kehtib saadetiste puhul, millel on märgitud telefoninumber või e-posti aadress.

​Saadetiste hoiutähtajad on nüüd ühtlustatud, mis tähendab, et saadetis on juurdepääsupunktis saaja ootel 7 kalendripäeva. See muudatus aitab tagada, et saadetised oleksid kergemini kättesaadavad ja korralikult hallatud.