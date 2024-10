Telia hoiatab: petukõned on viimastel päevadel hoogustunud

Telia riskijuhi Andreas Meistri sõnul on seekordse petukõnede laine puhul läbivaks jooneks see, et tegu on robot- ehk automaatkõnedega, kus on ilmselt tehisintellekti abil eelnevalt ette salvestatud eestikeelne tekst, mida siis telefonikõne ajal kõne vastuvõtjale ette mängitakse.