Eestlaste tarkvarafirma Uptime laieneb Hispaaniasse

Uptime’i tegevjuhi Eero Tohveri sõnul on Unatec laiapõhjalise kogemuse ja tugeva meeskonnaga ettevõte, mis on keerukaid ja innovaatilisi IT-erilahendusi loonud juba üle kümne aasta. «Unatec jagab meie põhiväärtusi ning nende kasvuambitsioonid, tugev kliendibaas ja tehnoloogiaportfell on kooskõlas Uptime’i äripraktikate, visiooni ja strateegiliste eesmärkidega,» rääkis ta.