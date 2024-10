«Tänavu möödub 125 aastat ajast, mil Krulli tehas kolis Kopli tänavale. Krulli kvartal on elav ajalugu keset Põhja-Tallinna, meie jaoks on oluline, et saame taaselustada ühe märgilise Tallinna tööstuskvartali, selle piirkonna uuesti luua ja avada nii kogukonnale, linnale kui külalistele,» tutvustas ideed Krulli kvartali eestvedaja Taavet Hinrikus.