Verston valmistub rahvusvahelistele turgudele sisenemiseks

Tema sõnul saavad need muutused toimuda peamiselt läbi automatiseerimise, digitaliseerimise, taastuvenergiale ülemineku ja materjalide taaskasutuse. «Peame mõtlema ambitsioonikamalt ka selles osas, millist taristut me üldse planeerime ja vajame. Seni on taristusektoris selle nimel väga vähe ära tehtud. Näeme siin võimalusi kasvamiseks ja oleme valmis võtma vastutuse,» selgitas Veskimäe.