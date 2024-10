Uuring paljastab: eestlaste sissetulekust kulub eluasemele märkimisväärne osa

Septembris korraldatud küsitlusest selgus, et Leedu leibkonnad kulutavad oluliselt väiksema osa oma igakuisest eelarvest eluasemekuludele kui Eesti ja Läti pered. Leedus teatas 30% vastanutest, et eluasemekulud moodustavad alla 20% nende sissetulekust, samas kui Eestis ja Lätis oli see näitaja vaid 15%. Samuti märkis Leedus vaid 6% vastanutest, et nende eluasemekulud ületavad 50% sissetulekust, võrreldes Eesti 16% ja Läti 14% vastanutega.