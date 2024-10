Võrreldes mulluse septembriga tõusid hinnad kolm protsenti. Seda võib pidada samuti küllaltki heaks tulemuseks, eriti kui arvestada, et käibemaks on tänavu kaks protsenti suurem. Ka aastainflatsiooni päästis hullemast just energiahindade langus. Kui näiteks börsielekter maksis eelmise aasta septembris keskmiselt 11,3 senti kilovatt-tund, siis tänavu ainult 8,4 senti. Diislikütuse maailmaturu hind kukkus aga mulluselt 910 dollarilt tänavu septembris 690 dollarile tonni eest ja osa sellest langusest kajastus ka Eesti tanklahindades.