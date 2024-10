Oracle'i tugev kasv AI infrastruktuuris: Kas see on järgmine triljoni dollari aktsia?

Fotol: Larry Ellison, Oracle Inc. asutaja, endine tegevjuht ja praegune tehnoloogiajuht, jälgib treeningsõitu mootorpaadist enne America's Cup World Series purjevõistlust Great Soundil Hamiltonis, Bermudal

Oracle (NYSE: ORCL) on toonud investoritele läbimurdelise aasta, kus aktsia tootlus on olnud 62%. See teeb Oracle’i üheks parimaks tehnoloogiasektori aktsiaks S&P 500 indeksis 2024. aastal.