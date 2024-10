Rahandusministeerium: energiahindade langus pidurdas ajutiselt inflatsiooni

Toidu ja jookide hinnad on järk-järgult tõusmas, olles aastaga kallinenud 4,6 protsenti. Toidu impordihinnad on kevadest saadik kerkinud ning on hakanud kanduma siinsetesse jaehindadesse. «Hindu on vedanud eelkõige jookide kallinemine – mahlad, limonaadid, kohv, kus hinnatõus on kahekohaline. Kui toidutootjate kasumlikkus on tänavu olnud üle pikaajalise keskmise, siis jaekettide marginaalid on olnud surve all.»