Eesti Pank: septembrikuist hinnalangust vedasid nafta ja elekter

«Toiduainete hinnakasv on kiirenenud ja jõudnud paari kuuga 5 protsendi lähedusse. Senini on hinnatõus piirdunud üksikute toiduainete kallinemisega – maailmaturu hinnatõusule on ulatuslikult reageerinud näiteks kohvi, mahlade ja või jaehinnad. Septembris kallinesid ka puuviljad, andes ilmselt märku ebasoodsate ilmaolude mõjust, sest tavaliselt tuleb puuviljade puhul ette hoopis hooajalist odavnemist,» kommenteeris Pert pressiteates.