Graafik Taas liidripositsioon EL-is: Eestis kallinesid korterid 14 aastaga üle kolme korra

Ka üürihinnad on 14 aastaga Eestis kerkinud kiiremini kui üheski teises Euroopa Liidu riigis, 203 protsenti. EL-is tervikuna tõusid üürihinnad keskmiselt vaid veerandi võrra.

Hinnatõusuga teisel kohal on Ungari, kus 14 aastaga on kinnisvara kallinenud 218 protsenti, kuid üürid vaid 104 protsenti. Meie naabritest on Leedus korterite hinnad kerkinud samal perioodil 178%, Lätis 146%, Rootsis 79% ja Soomes vaid 9 protsenti.