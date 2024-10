Värbamispäev Lääne-Virumaal tänavu aprillis. Pilt on illustreeriv.

Soomes väitsid üle 55-aastased majandusteadlased hiljutises küsitluses, et paljud on kogenud värbamisel vanuselist diskrimineerimist. Värbajate hinnangul on ka Eestis eakatel raskem tööd leida.