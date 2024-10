Populaarne turismimaa ei saa kuidagi pöörast hinnatõusu pidama

Türgi inflatsioon langes eelmisel kuul esimest korda enam kui aasta jooksul alla 50 protsendi. Kui analüütikud ootasid paari protsendi võrra väiksemat inflatsiooni, siis tegelikult tõusid tarbijahinnad septembris aastavõrdluses 49 protsenti. See on aeglaseim tempo alates 2023. aasta juulist, teatas Türgi statistikaamet.

Inflatsioon on nüüd madalam kui keskpanga 50-protsendiline baasintress, mis tähendab, et nn reaalsed intressimäärad on FactSeti andmetel esimest korda pärast 2021. aastat positiivseks muutunud.