Tehingunõustajad: taastuvenergia vähesus võib hakata investeeringuid pärssima

Elektritarbimine kasvab

Vaadates eelmise aasta suurimaid tehinguid, toob Prangli välja, et näiteks Infortar investeeris Eestist välja. Samuti on liikunud välismaale paljud Eesti tehnoloogiaettevõtted. «Need on kõnekad näited,» kommenteeris ta. Kui lähima paari aasta jooksul kindlat otsust taastuvenergia suunas ei tehta, siis jääb Eesti teistest riikidest veelgi rohkem maha. «Mingil hetkel hakkab ESG ja taastuvenergia otsustel praegusest veelgi suuremat rolli mängima. Suurte ettevõtete ESG tärminid on enamasti seatud aastateks 2030 ja 2040. Peame arvestama, et Eesti ei ole isolatsioonis ehk need riigid, kus ettevõtetel on võimalik oma eesmärgid varem saavutada, saavad ka investeeringud,» tuletas ta meelde.