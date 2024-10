Graafik Milline riik Euroopas on kodu ostmiseks kõige soodsam?

Taani pealinn Kopenhaagen. Pilt on illustreeriv.

BestBrokersi värskes uuringus vaadeldi kinnisvara maksumust 62 riigis ning analüüsiti, kui taskukohased on need võrreldes kohalike keskmiste palkadega. Võitja on üllatuslikult riik, mida peetakse Euroopas üheks kõige kallimaks. Eesti leiame alles 18. kohalt.