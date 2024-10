Tanklad valmistuvad talve tulekuks

«Autojuhtidel on soovituslik oktoobrikuu jooksul kindlasti paagis olev suvine kütus ära kasutada ja täita see siis külmakindlaga. Nii on miinuskraadide saabudes kindel, et auto töökindlus on tagatud,» räägib Olerexi kütuste sisseostu- ja logistikajuht Veiko Värk.

Vastavalt Eesti Vabariigi seadustele algab oktoobrist üleminek üleminekukütustele, mis on vastavalt E- ja F-klassi kütused, mille külmakindlus on -15 ja -20 kraadi. Üleminekukütus on tanklates saadaval novembri lõpuni, pärast mida tuleb müügile talvine külmakindel kütus.

«Sõltuvalt asukohast jõuab üleminekukütus tanklatesse oktoobri jooksul. Juba novembris hakkame teenindusjaamadesse tarnima talvist kütust, et kuu lõpuks oleks talvine diislikütus müügil kõikides Olerexi teenindusjaamades üle Eesti,» ütleb Värk.

Ta tuletab autoomanikele ka meelde, et külmakindla diislikütuse mõju väheneb, kui seda segada juba paagis oleva suvise kütusega. Lisaks rõhutab ta, et kui tankida juba miinuskraadide juures seni paagis olnud suvisele diislikütusele peale talvist diislikütust, siis ei pruugi need seguneda. «Kui paagis on koos suvine ja talvine kütus, siis esimeste miinuskraadidega võivad kütusesse tekkinud parafiinikristallid kütusefiltri ummistada ja auto ei käivitu,» selgitab Värk.

Kuna külmakraadid mõjutavad enim diiselmootoriga sõidukeid, siis tihti lisavad autoomanikud kütusesse täiendavaid külmakindlust tagavaid lisandeid. Värk kinnitab, et lisand parandab külmakindlust, kui seda lisada õigel ajal. Küll aga ei ole seda vaja teha siis, kui tankida Olerexis müüdavat täielikult taastuvtoorainest toodetud EcoForce kütust.