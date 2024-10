Elekter odavneb Olkiluoto 2 hakkas taas elektrit tootma

Olkiluoto tuumajaama omanik Teollisuuden Voima (TVO) teatas, et teine reaktor hakkas pärast rikke kõrvaldamist taas elektrit andma pühapäeval, 6. oktoobril kell 5.26. Reaktori elektritootmine katkes 9. septembril, kui jaama generaatoris täheldati niiskustaseme tõusu. Tootmisseisak kestis 28 päeva.

«Generaatori vigastatud vesijahutusega rootor on nüüdseks vahetatud ning elektritootmine saab jätkuda. Võimsuse suurendamine võtab aega umbes 30 tundi,» seisis TVO teates. Kui Olkiluoto 2 maksimaalne võimsus on 890 MW, siis esialgu jätkub elektritootmine senisest madalamal võimsustasemel, 725 megavatti.

TVO teatel on võimsust piiratud, et vähendada rootori rikkeohtu. Tootmispiirangud kestavad ettevõtte hinnangul mitu kuud. Olkiluoto 2 toodetud elektrienergia osakaal Soomes on umbes kaheksa protsenti.