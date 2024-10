Kuue kuu euribor langes pea kolmele protsendile

Kuue kuu euribor noteeriti eile 3,046 protsendil. Eelmise päeva näit oli 3,092 protsenti. Nüüd prognoositakse rahaturgudel, et hiljemalt novembris langeb 6 kuu euribor alla 3 protsendi ja järgmise aasta veebruaris juba 2,5 protsendini.

Eelmise aasta oktoobri tipust on euribor kukkunud juba ligi 27 protsenti, mis tähendab, et 150 000-eurose laenu puhul väheneb igakuine laenumakse 90-100 euro võrra. Kodulaenude puhul tuleb siiski arvestada, et baasintresside langus jõuab laenumaksetesse viitajaga vastavalt sellele, millal toimub lepingujärgne intresside ülevaatamine.