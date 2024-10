Swedbank: tööstusettevõtete kindlustunne paraneb vaatamata tootmismahtude langusele

Mertsina sõnul aastases võrdluses vähenes see augustis 6% ja selle aasta kaheksa kuuga kokku on langust olnud samuti 6 protsenti. Töötleva tööstuse tootmismaht on vähenenud järjest juba üle kahe aasta (alates 2022. aasta keskpaigast) ja see on kukkunud kuue aasta taguse tasemeni. Kaugelt kõige suurema panuse langusesse andis puidutööstus.

«Kui augustis vähenes tootmismaht 60% tegevusaladest, siis kaheksa kuu keskmisena isegi enam kui kolmveerandis. Kuigi puidutööstuse osakaal langusest on väga suur (augustis 40%), siis on töötleva tööstuse tootmismahu vähenemine ikkagi laiapõhjaline,» kirjeldas Mertsina.

Swedbanki tööstusosakonna juhi Raul Kirsimäe sõnul prognoosisid kevadel tööstusettevõtete uuringus osalenud ettevõtted 2024. aastaks üheprotsendilist käibe langust ning tootmismahtude stabiliseerumist käesoleval aastal. «Näeme, et keeruline aeg tööstusettevõtete jaoks on jätkunud. Kuigi Skandinaavias ei ole järgmisel aastal ette näha olulist ehitusmahtude kasvu, on oodata turuolukorra järkjärgulist paranemist. Rootsis on valitsus astunud samme majanduse elavdamiseks, mis mitmetes sektorites aitab kaasa investeeringute kasvule. Samuti on Eesti tööstusettevõtted aktiivselt tegutsemas uute sihtturgudega – tervelt 53 protsenti tööstusettevõtetest plaanib meie läbiviidud uuringu põhjal laieneda uutele turgudele,» ütles Kirsimäe.

Tööstuses vähenevad käibed