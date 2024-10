RIIGIÄPI ANDMELEKE «Juhtus inimlik eksimus!»

«Juhtus inimlik eksimus. Osade testimisest huvitatud e-posti aadressid olid nähtavad, need, kes olid nõus, said meili,» selgitas RIA kommunikatsioonispetsialist Bret-Maria Rikko juhtunut. Sama kinnitas ka digimuutuse ja teenusedisaini ettevõtte Trinidad Wisemani (TWN) tegevjuht Ander Tenno: «Paneme küll andmekaitsele hästi palju rõhku, aga lõpuks on kõik inimesed ja seekord juhtus selline kahetsusväärne viga, et osadele testimisest huvitatutele saadeti kiri niimoodi, et need aadressid olid üksteisele nähtavad.» TWN on ettevõte, kelle juurest saatuslikud e-kirjad teele läksid.