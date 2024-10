SÕLMKÜSIMUS Miks me lihtsalt rohkem laenu ei võta?

On inimlik tahta, et elu oleks veidikene kergem. Kui kuulata Eesti poliitikute raevukat retoorikat, jääb mulje, et kerget elu pole silmapiiril niipea näha: maksud aina tõusevad ja riigieelarvest tolmutatakse välja iga penn, millest sellega seotud sektor kümne küünega kinni ei hoia. Ent Eesti laenukoormus protsendina sisemajanduse kogutoodangust ehk SKTst on sisuliselt kõige väiksem Euroopa Liidus (EL). See tähendab, et väga paljud teised riigid – sisuliselt kõik ELi riigid – on laenanud minevikus meist palju rohkem, kohati mitu korda rohkem. Küllap kõige erinevamatel põhjustel, kuid osaliselt ka teoreetiliselt parimal eesmärgil ehk majanduskasvu elavdavate investeeringute teostamiseks.