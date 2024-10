Eile ütles SDE juht ja siseminister Lauri Läänemets, et valitsus peaks rohkem majanduse käekäiku suunama ja olukord, kus turg kõiki asju otsustab, on läbi. «Täna kõik ootavad, et riik midagi teeks. Need ajad, kus me ütleme, et turg ise paneb kõik paika ja kõik juhtub iseenesest – need ajad on läbi,» rääkis Läänemets valitsuse pressikonverentsil.