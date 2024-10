Talendijuht: sõbra soovitused võivad olla tõhusamad kui kümme värbamiskampaaniat kokku

Aga isegi kui kõik on hästi ja ettevõttes on päriselt hea töötada, ei tähenda see, et inimesed ilmtingimata head sõna levitamas käiks. Mõni töötaja ei pruugi lihtsalt tahta seda teha, aga pole ka haruldane, et inimesed selle lähenemise väärtust lihtsalt ei mõista, või ei taju, milline mõju neil oma enda tööpere kujundamisel tegelikult on.

See tähendab, et oma inimestele tasuks üritada selgitada, et kui nad soovitavad häid inimesi, kes võiksid tiimiga liituda, siis tähendab see praktikas seda, et nad saavad endale sisuliselt ise kolleegid valida. Mida selgemini töötajad tunnevad, et nende soovitusi võetakse ka päriselt kuulda ning nende arvamust usaldatakse, seda suurem on ka tõenäosus, et nad aktiivselt panustavad. Aeg-ajalt tuleb seda siiski uuesti meelde tuletada, aga kui vundament on korralik, võib päriselt oodata häid tulemusi.

Seejuures ei saa aga unustada, et tänaste töötajate soovitused ei saa olla ainsaks värbamiskanaliks. Uuringud näitavad aina enam, et töö tähenduslikkus on inimestele oluline ja kuigi töötaja võib sõbrale rääkida, et ettevõttes olevatest hüvedest ja töökeskkonnast, ei pruugi nad osata niivõrd hästi selgitada seda, miks see töö just uutele kandidaatidele tähendusrikas võiks olla. See võib eriti oluline olla IT-ekspertide leidmisel, mistõttu tasub suust-suhu turunduskanali kõrval panustada ka laiemale kommunikatsioonile ning selgitamisele, millist väärtust luua suudetakse.

Ideaalses maailmas valitsebki olukord, kus ettevõte suudab omalt poolt luua laiema narratiivi ja ülevaate ettevõtte olemusest ning väärtuspakkumisest, töötajad omakorda võimendavad seda siis oma tutvusringkonnas. Aga see kõik on võimalik vaid siis, kui töökoht päriselt suudab pakkuda midagi sellist, mida inimesed oma lähedastega jagada soovivad ning nad mõistavad, miks need soovitused nii olulised on. Kui mitte, ei tasu ka silmapaistvaid tulemusi oodata.