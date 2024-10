Telia lõi kuu aja jooksul tagasi sadu miljoneid küberrünnakuid

Enim on aga kasvanud Ladina-Ameerikast ja Aafrikast pärit rünnakute arv, mida registreeriti võrreldes II kvartaliga vastavalt 74 ja 172 protsenti enam (arvuliselt 547 940 ja 1,3 miljonit).

«Kuigi Venemaalt tulev oht võib näida vähenevat, ei tähenda see, et nende häkkerid oleksid ameti maha pannud. Internet on globaalne ning seetõttu ei saa omavahel siduda rünnaku päritoluriiki häkkeri rahvuse või elukohaga,» selgitab Rünkaru.