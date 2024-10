Raul Eamets: tööstuses on jätkuvalt rasked ajad

Kokku vähenes tööstuse mahuindeks augustis kuus protsenti võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Mahuindeks näitab reaalset tööstuse toodangumahtude muutust ehk rahalisi näitajaid on korrigeeritud tootjahinnaindeksiga. Nii nagu reaalse SKP puhul, ei arvesta me muutusi, mis tekivad hindade tõusust.

«Eelmise aasta augustis oli tööstuse mahuindeksi langus koguni 10 protsenti. Seega on trend selgelt jätkuvalt allapoole. Keerulised ajad on jätkuvalt puidutöötlemises, kus langus oli koguni 14,4 protsenti. Nii kaua kui kinnisvarasektor ja ehitus Rootsis uut hoogu sisse ei saa, ei ole ka lootust, et meie puitmajade tootjatel ning mööblitootjatel kergemaks läheb. Midagi ei ole teha – meie töötlev tööstus on ekspordile suunatud, 67 protsenti tööstuse toodangust läks eksporti,» ütles Eamets.