MOBIILIRAKENDUSTE VÕRDLUS Milline pangaäpp on kõige funktsionaalsem?

Uurides lähemalt LHV mobiilirakendust on näha, et antud äpis on pangakaartide haldamine lihtne ja mugav. Kasutajad saavad rakendusest otse valida ja tellida endale pangakaardi, mis toimetatakse mugavalt postkasti. Samuti on võimalik kaardi aktiveerimine või blokeerimine hetkega, mis tagab suurema kontrolli kaardi kasutamise üle, võimalus on tellida ka ISIC-virtuaalkaarti. Rakendus võimaldab lisaks vaadata ka PIN-koodi, teha krediitkaardi tagasimakseid ning muuta pangakaardi limiite vastavalt vajadusele. Lisaks toetab LHV äpp digirahakottide kasutamist, võimaldades lisada pangakaardi telefoni ja maksta Apple Pay või Google Pay kaudu.