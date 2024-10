INTERVJUU Arto Aas: usaldamatus ei lase majandusel kasvule pöörduda

Asjaolu, et ühiskonda tabavad sellised ebameeldivused nagu seniste maksude tõus või uute kehtestamine üsna ootamatult, kirjutab Aas suuresti selle arvele, et poliitikud langetavad otsuseid väga kitsas ringis ja kiirustades.

Tööandjate keskliidust räägitakse palju siis, kui käivad läbirääkimised alampalga üle. Mullu leppisite ametiühingutega kokku, et 2027. aastaks tõuseb alampalk 50 protsendini keskmisest palgast ehk igal aastal 12–13 protsenti. Ometi kardetakse nüüd, et eesmärgini ei jõuta. Miks nii?

Alampalga tõus vähendab ebavõrdsust ja aitab ära hoida mõttetuid pingeid ühiskonnas. See on oluline teema, kuid mullune arutelu käis poliitikute suure surve all. Näiteks sotsid edastasid ultimaatumi, et kui me ametiühingutega kokkuleppele ei jõua, võtavad poliitikud otsuse tegemise enda kätte. See ei ole Euroopas tavaks, alampalga otsus peab sündima tööturu osaliste koostöös.