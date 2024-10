Läänemetsa sõnad «Turumajanduse aeg on läbi» tekitasid Facebookis tõelise möllu

ERR avaldas neljapäeval artikli, kus siseminister ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juht Lauri Läänemets teatas: «Need ajad, kus turg asjad ise paika pani, on läbi.» Avaldus tekitas Facebookis värvika arutelu, kus mitmed ühiskonnategelased ja ettevõtjad jagasid teravaid kommentaare. «Selge, võtame teadmiseks. Nüüd tuleks vaid täpsustada, millistes aspektides turuvaba süsteem meid suunama hakkab: kas tuleb hinnakontroll, palgakontroll, ostuload, seltsimehelikud jaotus- ja tarbimiskomiteed või korraldame igaks juhuks ka seda, kes kellega käib ja abiellub? /.../ Võimalusi on ju palju,» kirjutas Armin Semiskar irooniliselt.

Rahandusminister Jürgen Ligi Reformierakonnast vastas Läänemetsa sõnadele: «Täpsustuseks, et Vabariigi Valitsus siiski ei otsustanud täna ega ole otsustanud kunagi varem, et turumajanduse aeg on läbi.» Ta lisas, et valitsus ei kavatse sellist ettepanekut päevakorda võtta.