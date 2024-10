Pärnumaal avati Baltimaade suurim päikesepark

Mirova on olnud energiapöörde taristu sektoris aktiivne 20 aastat ning on finantseerinud 48 riigis üle 1000 projekti enam kui 7,3 GW suuruse kogu-tootmispotentsiaaliga. Mirova ja tema tütarettevõtete hallata on 31,1 miljardi euro väärtuses varasid, millest 3,8 miljardit moodustavad investeeringud energiapöörde infrastruktuuri investeeringutesse.

Foto: Dalton PR