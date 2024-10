Valitsus muudab töötutoetuste korda

Uues töötushüvitiste süsteemis makstakse töö kaotusel inimesele kas praegust sissetulekupõhist töötuskindlustushüvitist, juhul kui inimene on töötanud kolme aasta jooksul vähemalt ühe aasta ja tema töösuhe lõppeb sunnitult, või uut baasmääras töötuskindlustushüvitist, juhul kui inimene on töötanud kolme aasta jooksul vähemalt kaheksa kuud.

Õigus baasmääras töötuskindlustushüvitisele tekib inimestel, kes on tasunud töötuskindlustusmakseid, täpselt nii, nagu see on ka sissetulekupõhise töötuskindlustushüvitise puhul. Kui sissetulekupõhise töötuskindlustushüvitise suurus sõltub inimese eelnevast palgast, siis baasmääras töötuskindlustushüvitise suurus on seotud alampalgaga ehk moodustab 50 protsenti eelmise kalendriaasta töötasu alammäärast.