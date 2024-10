Jurist avaldab, mis on üürileandjate suurimad väljakutsed ja murekohad

Ilmselt teab iga üürileandja, kui raske on valida kandidaatide seast endale üürnik, kes oleks usaldusväärne ning hoiaks üüripinda nagu enda kodu. Isegi, kui inimene jätab esmapilgul endast hea mulje, võib hiljem ilmsiks saada risti vastupidine ning selguda, et üürnikul on suured võlad või ta armastab kodus korraldada suurejoonelisi pidusid.