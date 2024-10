Tuletame meelde: kuidas käib auto ostmine liisingu abil?

1. Pane paika eelarve

Esimene samm autoliisingu taotlemisel on oma finantsvõimekuse realistlik hindamine: selleks tuleb paika panna summa, mida oleks mõistlik ja võimalik igal kuul autoliisingule kulutada. Maksimaalse laenusumma ning igakuiste liisingumaksete hindamisel on abiks liisingukalkulaator. Sobiva kuumakse kalkuleerimise juures on oluline silmas pidada, et suuremad tagasimaksed vähendavad kiiremini laenu põhiosa ning sellest tulenevalt on tasutav intressikulu kokkuvõttes väiksem kui igakuiste väiksemate tagasimaksete korral.

Pea meeles, et autoga kaasnevad lisaks liisingumaksetele ka muud kulud: kütus, kasko- ja liikluskindlustus, hooldus ja remont ning maksud. Arvesta kulude planeerimisel ka seda, et liisingu esmase sissemakse suurus on üldjuhul vähemalt 10%, kuid võib olla ka suurem: see sõltub konkreetsest sõidukist ja liisingu taotleja profiilist.

2. Vali välja sobiv sõiduk ja täida liisingutaotlus

Kui oled eelarve paika saanud, on aeg valida sobiv sõiduk. Võid valida uue või kasutatud auto, sõltuvalt oma vajadustest ja eelarvest. Oluline on, et sõiduk vastaks liisinguandja tingimustele – tavaliselt on määratud piirangud auto vanusele ja hinnale.

Enne taotluse täitmist tuleks läbi mõelda ka enda jaoks sobivaim liisingulepingu vorm: kasutus- või kapitalirent.