Uuringus selgus, mis valdkonna töötajaid on kõige rohkem puudu

Riigi- ja erasektori värbamisplaane kaardistav rahvusvaheline uuring sedastab, et jätkuvalt on terav puudus IT-, finants- ja meditsiinivaldkonna ekspertidest ning märgib, et üheksa organisatsiooni kümnest on hädas ESG võimekuse ehk jätkusuutlikkust tagavate oskuste nappuse pärast.