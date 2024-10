Elevingi juhid: Planet42 kasv oli liiga agressiivne ja ärimudel kaheldav

«Me jõudsime järelduseni, et LAVis puudub adekvaatne mittepankade regulatsioon. Mittepangast laenuandjal võib olla väga keeruline tegutseda sellel turul alates hinnakujundusest kuni puuduvate kapitalinõueteni,» ütles Elevingi tegevjuht Modestas Sudnius. «Aafrikas on veel riike, kus on regulatsioonidega sarnased lood, ja kuigi need on huvitavad, ei kaalu me nendes riikides tegutsemist. Seevastu Botswanas ja Keenias on väga selged regulatsioonid. Kui vaatate teisi üle Aafrika tegutsevaid mittepankadest laenuandjaid, siis enamik neist LAVis ei tegutse.»