Iraani-Iisraeli vastasseis muudab naftaturud haavatavaks: Khargi saare strateegiline roll

Teisipäeval ründas Iraan ballistiliste rakettidega Iisraeli vastusena Hezbollah' juhi Hassan Nasrallahi ja ühe Iraani komandöri tapmisele Liibanonis. See samm on suurendanud spekulatsioone, et Iisrael võib vasturünnakus sihikule võtta Iraani võtmetähtsusega naftataristu, kirjutavad mitmed välisväljaanded.