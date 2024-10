Argo Luude: valitsus lubas, et julgeolekumaksuga maksufestival lõpeb, aga juba kavandatakse uut maksu

«Jäätmereformi väljatöötamiskavatsuse järgi saavad omavalitsused võimaluse kehtestada kohaliku maksuna jäätmetasu, mis suure tõenäosusega rahapuuduses vaevlevates omavalitsustes kindlasti ka tuleb,» ütles Argo Luude. «Plaani kohaselt maksaksid seda maksu ka need, kes juba prügi hoolikalt sorteerivad, kuigi neil võib maksukomponent olla väiksem, sest täpsemat metoodikat maksu arvutamiseks pole veel avaldatud. Arvestades summasid, mis valitsus soovib kokku koguda, saab see igal juhul olema löök inimeste niigi õhukeseks jäänud rahakotile. Kurblooline on asja juures veel see, et kogutav uus maks läheb suures osas taas märgatava hulga inimeste palkamiseks, suurendades riigipalgaliste niigi suurt osakaalu.»