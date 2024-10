ROHKEM VÄLISTÖÖJÕUDU Eesti 200 soovib suurendada oskustööliste rändekvooti

«Eesti majandus seisab silmitsi kallite sisendhindade, tööjõupuudusest tingitud palgasurve ja madala tootlikkuse probleemidega juba pikemat aega. Meie majanduse üheks suurimaks arengu piduriks on oskustega tööjõu puudus – tänane kutseharidus ja Eesti kvoodisüsteem piiravad, mitte ei toeta majanduse arengut. Majanduse konkurentsivõime kasvatamiseks peame looma oskustööjõu kvoodi – selleks et kindlustada Eesti ettevõtete areng, uued investeeringud ja Eesti majanduskasv on vaja rohkem oma ala spetsialiste ja oskustöötajaid,» ütles Kallas.

Eesti 200 ettepanek on lisaks üldisele rändekvoodile luua oskustööjõu kvoot ja sellega muuta kvoodisüsteemi paindlikumaks, et see vastaks Eesti majanduse tööjõuvajadustele. Eesti 200 ettepaneku järgi suureneks majanduskasvu tingimustes kvoodi osa, mille sees on kindlalt fikseeritud oskuste valdkonnaga töötajad.