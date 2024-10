Postimehe hiljutine ostukorvide hinnavõrdlus paljastab, et sel nädalal on vahetust teinud nii soodsama ja kallima ostukorvi omanikud, ent see on endaga kaasa toonud ka odavama ja kallima ostukorvi hinnavahe märkimisväärse suurenemise.

Kui veel nädal tagasi kuulus odavaima ostukorvi tiitel Grossi Toidukaupadele, siis sel nädalal on üle mitme nädala soodsaim ostukorv taas Prismas. Nende korvi hind on võrreldes eelmise nädalaga langenud 3,14 euro võrra, 68,35 eurolt 65,21 eurole. Samal ajal on Grossi Toidukaubad nüüd hinnapoolest teisel kohal. Kui nädal tagasi maksis nende ostukorv 65,04 eurot, siis praegu on hind 1,85 euro võrra kõrgem, ulatudes 66,89 euroni.

Kolmandat positsiooni hoiab endiselt ja kindlalt Lidl. Kui eelmisel nädalal oli sama jaeketi ostukorvi hind 68,82 eurot, siis nüüd on see kallinenud 2,01 euro võrra, jõudes 70,83 euroni. Neljandalt kohalt leiab jätkuvalt Rimi, mille ostukorvi maksumus on 73,38 eurot. Võrreldes eelneva nädalaga on Rimi korv kallinenud 2,53 euro võrra.