Euribor langeb, Holm pank tõstis hoiuseintresse

«Kogu Euroopa elab täna suure kergendustundega kaasa baasintressimäärade langetamisele. See kauaoodatud areng jätab nüüd kõigi laenuklientide kontole rohkem raha. Aga sellega paralleelselt on langenud ka hoiuseintressid ja paljud hoiustajad on märganud, et nende säästude kasvutempo pole enam endine. Seetõttu tasub 4% intressi pakkumist kindlasti kasutada – olgu siis lühiajaliselt, et kaitsta oma raha inflatsiooni eest, või suuremate summade aastatepikkuseks kasvatamiseks,» tõdes Holmi juht.