TASUB TEADA Mida tuleb silmas pidada, kui osta kinnisvara järelmaksuga

Põtteri sõnul saab kinnisvara järelmaksuga osta kahel viisil. «Esiteks saab tehingu vormistada nii, et ostja saab koheselt kinnisvara omanikuks ja ostuhinna tasumise tagamiseks koormatakse objekt hüpoteegiga,» selgitas ta. See annab müüjale õiguse nõuda kinnisasja sundmüüki, kui ostja ei tasu kinnisvara eest kokkulepitud viisil. «Sellisel juhul ei pea ostja ka müüjalt remondi tegemiseks nõusolekut küsima ja müüjal pole samal ajal ohtu, et tema kinnisvara ära rikutakse,» lisas Põtter.

Teine võimalus osta kinnisvara järelmaksuga on selline, et ostja saab kinnisvaraobjekti omanikuks alles pärast seda, kui on ostuhinna täielikult tasunud. «Kui kokkulepe sõlmitakse nii, et ostja saab kinnisvara omanikuks pärast selle eest tasumist, siis saab kanda kinnistusraamatusse ostja kasuks eelmärke. See tagab, et ostjal on õigus nõuda müüjalt pärast ostuhinna tasumist kinnisvaraobjekti omandiõiguse üleandmist,» märkis Põtter. «Sellise tehing puhul on aga müüja riskid suuremad, sest tal ei ole võimalik objekti ilma ostja nõusolekuta kellelegi teisele müüa ka siis, kui ostja satub makseraskustesse ning näiteks tekib vaidlus selle üle, kas ja kui palju peab müüja tasutud ostuhinnast ostjale tagastama.»