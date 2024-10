Uuring: kolmandik eestlastest kardab, et kogunenud rahast pensioniks ei piisa

Norstati tehtud uuringust selgus, et 65 protsenti eestlastest tunneb, et pensionile jäädes on nende rahaline seis väga hea või pigem hea. Leedus vastas samamoodi 57 ning Lätis 58 protsenti vastanutest. «Optimistlikule vaatele tuleviku suhtes on kindlasti kaasa aidanud Eesti inimeste kasvav rahatarkus. Seda näitab ka huvi investeerimise vastu, mis lisaks pensionisammastele on eestlaste seas väga populaarne tulevikuks kogumise võimalus. Võrreldes Läti ja Leeduga tegeleb investeerimisega meil kaks korda rohkem inimesi,» sõnas Luminori pensionide fondijuht Vahur Madisson.