Ametiühingute sõnum presidendile: töötajate õiguste kaitse vajab suuremat riiklikku vastutust

Eesti Ametiühingute Keskliidu (EAKL) esimees Kaia Vask rõhutas, et ametiühingusse kuulumine annab töötajatele kollektiivlepingute kaudu kindlustunde, eriti palga ja sotsiaalsete garantiide osas. Vask tõi välja, et Eesti tööjõu kõrge hind nõuab stabiilset palgatõusu ja paremaid töötingimusi.

President Karis märkis kohtumisel, et ametiühingute roll töötajate huvide kaitsel oli talle uudne. Ta avaldas lootust, et tulevikus on ametiühingud nähtavamad ning osalevad rohkem avalikes aruteludes. Vask toonitas, et töötajate esindajad tuleb riiklikesse otsustusprotsessidesse kaasata varakult ning tõi näiteks olukorra, kus plaan anda riikliku lepitaja ülesanded õiguskantslerile sai ametiühingutele teatavaks alles meedia vahendusel.