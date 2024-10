LÕPUKS OMETI Laenuvõtjatele terendab igatsetud kergendus

Kuna hinnatõusu tempo langes alla keskpankade seatud eesmärgi, siis eeldatavasti julgustab see Euroopa Keskpanga (EKP) nõukogu intressimäärasid allapoole tooma. Kui varem eeldati, et intresse alandatakse sel aastal kolmandat korda alles detsembri kohtumisel, siis nüüd ootab suur osa ekspertidest, et järgmine baasintresside alandamine tuleb juba 17. oktoobril.