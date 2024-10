Praeguse kliimapoliitika äge kritiseerija, Euroopa Kontrollikoja endine liige Juhan Parts ütles ERR-ile antud pikemas intervjuus, et kogu Eesti energiapoliitika vajab nullist ülesehitamist, sest nüüd on selgunud, et korralik energia tulevikuanalüüs puudub sootuks, kirjutab ERR.