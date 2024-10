Finnair sai Soome tarbijakaitselt ettekirjutuse

Finnairi kliendid ootasid tühistatud lendude eest tagasimakset ajavahemikus detsembrist maini keskmiselt 2–4 nädalat, mõnel juhul veelgi kauem. Reisijatel on õigus valida tühistatud lennu korral kas uus marsruut või lennupileti hinna tagastamine ning pileti hinna tagastamisel peab tagasimakse tavapäraselt toimuma seitsme päeva jooksul.

Soome tarbijakaitseamet on nõudnud Finnairilt kohustust alati tagastada lennupileti hind reisijatele seitsme päeva jooksul, ent ameti värske teate kohaselt on Finnair rikkunud Euroopa Liidu lennureisijate õiguste määrust, kuna on viivitanud siiski piletiraha tagastamisega mitme nädala võrra.